Зеленский сменил начальника ГУР Минобороны: назначил Кирилла Буданова – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в среду уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа №308/2020 от 5 августа, опубликованном на сайте президента.

Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

Вместе с тем, в Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР Министерства обороны "связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

По информации ОПУ, Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны Украины.