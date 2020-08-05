Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу ПЦУ на расторжение с ней договора аренды на собор в центре Симферополя

Верховный суд России не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.

"Отказать в передаче кассационной жалобы управления Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в определении от 4 августа, опубликованном в картотеке арбитражных дел в среду.

Предметом спора является собор святых Владимира и Ольги ПЦУ. Он располагается в помещениях одного из зданий бывшего Симферопольского высшего военно-политического строительного училища. Это - трехэтажное здание с колоннами в классическом стиле, над входом есть небольшой крест. Для прихожан ПЦУ собор был главным на полуострове.

Минимущества Крыма зимой прошлого года обратилось в Арбитражный суд республики с иском прихожанам ПЦУ о расторжении договора аренды недвижимого имущества, заключенного в 2002 году в отношении части здания площадью более 1,2 тыс. квадратных метров в Симферополе, находящегося на балансе министерства; о взыскании 2,95 грн задолженности по арендной плате с учетом ее индексации с ноября 2016 по февраль 2019 года, 5,24 грн пени за несвоевременное внесение платежей в крымский бюджет.

Арбитражный суд Крыма в июле 2019 года удовлетворил исковые требования в части расторжения договора аренды недвижимого имущества, на церковь возложена обязанность вернуть Минимуществу Крыма по акту приема-передачи часть здания площадью 1,02 тыс. кв. м, в удовлетворении иска в части взыскания задолженности и пени отказано.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в сентябре оставил решение нижестоящего суда без изменения.

Арбитражный суд Центрального округа РФ в ноябре 2019г оставил в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Крымские прихожане ПЦУ обратились в судебную коллегию Верховного суда РФ с кассационной жалобой на принятые по делу судебные акты, просили отменить их, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права.

"Приведенные в кассационной жалобе доводы существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, не подтверждают", - решил ВС РФ.

Суд также отменил приостановку исполнения судебных актов, которую ввели на время рассмотрения кассации в ВС России. Таким образом, украинский договор аренды на помещения, используемые под собор, должен быть расторгнут.

"По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму", - написал украинский адвокат Сергей Заец на своей странице в Фейсбуке.

В Минимуществе Крыма в 2019 году заявляли, что помещение в Симферополе может быть передано в безвозмездное пользование крымским представителям ПЦУ, которые используют его как храм по украинскому договору аренды. "Как только они перерегистрируются здесь и обратятся к нам, заключим с ними уже не договор аренды, потому что законодательством РФ не предусмотрено для религиозных организаций заключение договоров аренды, а договор безвозмездного пользования", - говорила возглавлявшая в тот момент ведомство Анна Анюхина, утверждая, что представители ПЦУ не зарегистрировались в Крыму как религиозная организация.