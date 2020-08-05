События

16:41 05.08.2020

В Китае начались испытания на добровольцах разработанной совместно с ФРГ вакцины от COVID-19

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В Китае начались испытания на добровольцах разработанной совместно с ФРГ вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от COVID-19 на человеке начались в Китае, передают западные СМИ со ссылкой на заявления фармацевтических компаний.

В испытаниях вакцины, которую разработали сотрудники китайской компании Fosun Pharma и немецкой фармацевтической группы BioNTech, принимают участие 144 человека. Они получат по две дозы вакцины с перерывом в 21 день. При этом 72 человека уже получили первую дозу. Сначала вакцину испытают на людях в возрасте 18-55 лет, затем на более пожилых людях.

Китайская компания Fosun Pharma и немецкая BioNTech разрабатывают вакцину под названием BNT162b1. Кроме того, BioNTech с американской компанией Pfizer разрабатывают вакцину под названием BNT162b2.

В настоящее время ученые во всем мире работают над порядка 200 вакцин от коронавируса, примерно два десятка сейчас проходят клинические тесты на добровольцах.

Теги: #коронавирус #китай #германия
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