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06:52 05.08.2020

Украина будет перенимать морской опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией и защиты морских границ – Аваков

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Украина будет перенимать морской опыт Италии в борьбе с нелегальной миграцией и защиты морских границ – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает необходимым перенимать итальянский опыт борьбы с нелегальной миграцией и защиты морских границ, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В условиях существующих современных вызовов и угроз которые стоят перед Украиной, в том числе и после аннексии Крыма, Украина восстанавливает систему защиты морских границ", – цитирует Авакова пресс-служба МВД на странице в Фейсбук во вторник вечером.

В министерстве напомнили, что в июле 2020 на Николаевском судостроительном заводе "Нибулон" запустили проект по обеспечению Государственной пограничной службы Украины 20-ю современными патрульными кораблями.

"Вместе с этим мы хотим также получить и опыт морской береговой охраны Республики Италии в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой, наркотрафиком а также защитой государственной границы от неправомерных посягательств", – заявил Аваков.

Теги: #италия #опыт #граница
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