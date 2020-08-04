В Минских соглашениях нет обязательного требования вводить положение об "особом статусе" ОРДЛО в Конституцию Украины - Кравчук

Определенные положения Минских соглашений по-разному трактуются, а их необходимо читать одинаково всем сторонам урегулирования ситуации на Донбассе, отмечает глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Мы не можем подвергать сомнению то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло значительное время, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

Так, Кравчук указал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый "особый статус" ОРДЛО в Конституцию Украины.

"А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу", - предлагает он.