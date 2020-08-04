МАУ пересматривает программу полетов до конца августа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за продления Евросоюзом запрета на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан Украины вносит новые коррективы в свое августовское расписание рейсов.

Как сообщила пресс-служба МАУ во вторник, в частности, до конца августа полностью отменяются рейсы по направлениям: Ларнака (LCA), Франкфурт (FRA), Баку (GYD), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV), Берлин (TXL), Афины (ATH), Рим (FCO), Барселона (BCN).

Внутренние рейсы в августе авиакомпания будет осуществлять по направлениям: Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

Рейсы в Херсон будут выполняться каждую среду, пятницу и воскресенье, обратно – каждый понедельник, четверг, субботу.

Рейсы из Киева в Одессу будут выполняться ежедневно, а рейс Киев-Львов-Киев – во львовском направлении 21 и 28 августа с возвращением 24 и 30 августа.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по таким направлениям: Киев - Амстердам (АMS) - Киев, Киев - Лондон (LGW) - Киев, Киев - Париж (CDG) - Киев, Киев - Торонто (YYZ) - Киев, Киев - Ницца (NCE) - Киев, Киев - Дубай (DXB ) - Киев, Киев - Стамбул (IST) - Киев, Одесса - Стамбул (IST) - Одесса, Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев, Одесса – Тель-Авив (TLV) - Одесса, Киев - Милан (MXP) - Киев, Киев - Неаполь (NAP) - Киев, Киев - Мюнхен (MUC) - Киев, Киев - Ереван (EVN) - Киев, Киев - Мадрид (MAD) - Киев, Киев - Каир (CAI) - Киев.

Изменения частот произойдут на следующих маршрутах: Киев - Лондон (LGW) - Киев (из-за нестабильного спроса на маршруте остаются вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа); Киев - Ницца (NCE) - Киев (оборотные рейсы каждую субботу); Киев - Торонто (YYZ) - Киев (планируются рейсы 1, 15 и 29 августа из возвращением в Киев, соответственно 2, 16 и 30 августа); Киев - Милан (MXP) - Киев (оборотные рейсы еженедельно); Киев - Неаполь (NAP) - Киев (оборотные рейсы каждую субботу); Киев - Дубай (DXB) - Киев (по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и будет рейсами по четвергам в период 13 – 27 августа); Киев - Стамбул (IST) - Киев (каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье, а также 5 августа и дополнительно по пятницам в период с 7 до 28 августа); Киев - Тель-Авив (TLV) - Киев (каждый четверг, субботу и воскресенье, а также 31 августа); Киев - Мадрид (MAD) - Киев (по пятницам в период с 7 по 28 августа, а также 31 августа).

Все другие маршруты, как отмечает МАУ, остаются без изменений.