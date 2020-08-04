Группа экспертов ВОЗ в Китае провела переговоры с вирусологами и учеными в Ухане

Представители миссии Всемирной организации здравоохранения, которые отправились в Китай, чтобы установить причину происхождения коронавируса, провели переговоры с вирусологами и учеными в Ухане, сообщили в ВОЗ во вторник.

"Наша команда провела обстоятельную дискуссию с китайскими коллегами и получила последнюю информацию об эпидемиологических исследования, биологическом и генетическом анализе и исследованиях в области ветеринарии", - приводят европейские СМИ слова представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что команда организации в Китае завершила основную часть подготовки к выявлению причин появления коронавируса COVID-19.

По его словам, эксперты ВОЗ и Китая разработали программу работы для многонациональной команды под руководством ВОЗ.

Исследования с самого начала начнутся в Ухане, где команда ученых попытается установить потенциальный источник инфекции. Затем гипотезы и собранные доказательства составят базу дальнейших долгосрочных исследований, отметил Гебрейесус.