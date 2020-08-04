Задержанные россияне дали показания, что были направлены специально в Беларусь - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные граждане РФ дали показания, что были направлены специально в Белоруссию.

"Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать", - сказал Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту во вторник в Минске.

Он подчеркнул, что билеты, купленные на Стамбул - это легенда.

"Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают".

"Мы по-человечески относимся к этим ребятам (задержанным россиянам - ИФ). И мы от этого получили определенный эффект - они рассказали все", - сказал президент Беларуси.

В данной связи Лукашенко призвал Россию "прекратить это вранье". "Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили - нет, не Венесуэла. Мы знаем", - подчеркнул он.

"Мы, украинцы, россияне, поляки, евреи жили всегда в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, а то будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", - сказал он.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.