Вторая волна пандемии коронавируса в ФРГ уже началась - глава союза врачей

Глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона считает, что вторая волна пандемии коронавируса в ФРГ уже началась, пишет во вторник немецкое издание Augsburger Allgemeine.

"Мы уже находимся во второй волне медленного роста (ИФ - числа заболевших)", - сказала Йона.

По ее словам, необходимо продолжать соблюдать строгие правила гигиены до тех пор, пока от заболевания не будет найдено лекарство.

"Мы все мечтаем вернуться к нормальной жизни. Но мы находимся в ситуации, которая не является нормальной", - сказала она.

Ранее премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кретчмер уже говорил о том, что в Германии началась вторая волна коронавируса, однако в целом политики в ФРГ высказываются на эту тему с осторожностью.

По данным Института Роберта Коха в Германии зарегистрировано 211 281 случаев заражения коронавирусом, всего скончались 9 156 человек. Больше всего заразившихся в западных землях - Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге. За неделю общее число зарегистрированных случаев заражения выросло на 4 641.

В союзе Marburger Bund состоит 127 тыс. медицинских работников, союз считается крупнейшей в Европе врачебной организацией с добровольным членством. Организация существует с 1947 года.