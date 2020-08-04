Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Гражданину Узбекистана, который накануне угрожал взрывом в отделении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, информирует прокуратура Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", - говорится в обнародованном во вторник утром сообщении.

В столичной прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей: "Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы".

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области. Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

В прокуратуре Киева сообщили, что в понедельник задержанный будет уведомлен о подозрении, будет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. "Рассмотрение ходатайства ожидаем завтра. Информацию сообщим дополнительно", - написала она своей странице в соцсети "Фейсбук" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что у злоумышленника взрывчатки не оказалось.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что "…Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался".