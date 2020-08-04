События

09:52 04.08.2020

В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

1 мин читать
В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ГВ ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в Госслужбе по ЧС.

"4-6 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник утром на сайте ГСЧС Украины.

Теги: #гсчс #пожароопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 04.08.2020
Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

Более 37тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 600 авиабомб, изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС Украины с начала года

16:21 01.08.2020
В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

В Житомирской области на двух фермах произошли пожары, погибли около 30 козлят

08:35 01.08.2020
За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

За полгода количество пожаров в лесах выросло втрое, площадь - в 40 раз

23:58 29.07.2020
В Киев санавиацией ГСЧС доставлен подросток, пострадавшая в ДТП во Львовской области

В Киев санавиацией ГСЧС доставлен подросток, пострадавшая в ДТП во Львовской области

08:26 29.07.2020
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 35000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 35000 взрывоопасных предметов

15:38 27.07.2020
Почти три десятка человек эвакуировали из запорожского отеля "Intourist hotel Zaporizhzhya" из-за загоревшегося в урне мусора – ГСЧС

Почти три десятка человек эвакуировали из запорожского отеля "Intourist hotel Zaporizhzhya" из-за загоревшегося в урне мусора – ГСЧС

08:38 24.07.2020
В центральных и южных областях Украины ожидается высокий уровень пожарной опасности

В центральных и южных областях Украины ожидается высокий уровень пожарной опасности

11:25 23.07.2020
Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

Лесной пожар в Луганской области локализован – ГСЧС

08:08 23.07.2020
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины – ГСЧС

23:33 22.07.2020
Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Спасатели продолжают тушить лесной пожар в Луганской области, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории  Трехизбенского лесничества – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирована одна провокация со стороны противника

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 108 человек заболели коронавирусом за сутки, выздоровели вдвое меньше - Кличко

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный – глава суда

"Укрзализныця" уволит сотрудников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд "Киев-Мариуполь" и избил пассажирку

Злоумышленнику, угрожавшему взрывом в бизнес-центре в Киеве, сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения – прокуратура

Глава ВАКС: не стоит демонизировать представление относительно конституционности антикоррупционного суда

В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

Количество больных COVID-19 выросло в половине областей Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлен 1061 новый случай заражения COVID-19, 737 выздоровевших, 26 новых жертв вируса

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА