В ГСЧС предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины

В ГВ ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в Госслужбе по ЧС.

"4-6 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник утром на сайте ГСЧС Украины.