Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тысячи

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8:00 по Киеву вторника достигло 18 млн 282 тыс. 208 человек, увеличившись за сутки на 262 тыс. 736, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 692 тыс. 679, рост - 4 тыс. 310.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 по Киеву вторника суммарно выявлено 4 млн 713 тыс. 540 заболевших, (рост на 45 тыс. 585), скончались 155 тыс. 402 (рост на 533), излечились более 1,5 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 750 тыс. 318 (рост на 16 тыс. 641), умерли 94 тыс. 665 (рост на 561), вылечены почти 2,1 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки, по данным Минздрава страны, число заразившихся выросло на 52 тыс. 50, достигнув 1 млн 855 тыс. 745, число летальных исходов за сутки увеличилось на 803 случая до 38 тыс. 938, выздоровели более 1,23 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 48 тыс. 12 человек, суточный прирост составил 266, заразились более 443 тыс.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 89,4. В США на 1 млн населения скончались 480 человек, Бразилии - 445, Индии - 28, Мексике - 372.