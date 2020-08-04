ЮНИСЕФ призвал правительство Украины перезапустить программу "пакет малыша"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал правительство Украины сохранить программу поддержки семей с детьми - "пакет малыша" вместо монетизации одноразовой натуральной помощи.

"Мы призываем правительство продлить программу "пакет малыша", которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет. "Пакет малыша" может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена", – цитирует главу представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотту Сильвандер пресс-служба фонда.

Согласно проведенному опросу ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% бенефициаров. Почти половине (49%) получателям "пакете малыша" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

В фонде подчеркнули, что за два года количество предметов в пакете выросла в 2,5 раза.

"Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%", – сказано в сообщении.

Проект "пакет малыша" был запущен с сентября 2018 года совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ с целью обеспечить новорожденных и молодых мам всем необходимым в первые месяцы после родов (памперсы, одежда, белье, средства гигиены и пр. - всего 60 предметов и изделий).

Как сообщалось, 29 июля Кабинет министров Украины запустил пилотный проект монетизации одноразовой натуральной помощи на детей "пакет малыша" в 2020-2021 гг. В частности, данным решением была введена целевая компенсационная выплата вместо натуральной помощи на детей "пакет малыша" в размере 5 тыс. грн.

У граждан, у которых родился ребенок, в ПриватБанке будет открыт счет со специальным режимом использования, будет выдана специальная социальная карточка. За данной компенсацией можно обратиться в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Средства можно будет расходовать только на покупку ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода за новорожденными.