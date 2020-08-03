Харьковская ОГА требует от полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений

В связи с увеличением ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 в Харьковской области облгосадминистрация требует от органов полиции более строго контролировать соблюдение карантинных ограничений.

"Требуем от полиции усилить работу в местах скопления людей и в транспорте. Потому что многие люди обращают внимание, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что, скорее всего, заразились в метро, супермаркете или маршрутке", - цитирует в понедельник вечером пресс-служба заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха.

Он также подчеркнул, что региональная комиссия по техногенной и экологической безопасности на заседании в пятницу решила оставить все карантинные мероприятия без изменений.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Харьковской области подтверждено 3 950 случаев COVID-19, в том числе 86 - за минувшие сутки, что является антирекордом для области.