События

19:57 03.08.2020

На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

1 мин читать
На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

В Харьковской области медицинские работники, которые переболели COVID-19, начнут получать выплаты из областного бюджета на этой неделе, обещает замглавы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"С этой недели руководители медучреждений уже могут подавать документы. 11 пакетов уже подано, в конце недели будет первое заседание комиссии, и уже на этой неделе будут первые выплаты", - цитирует Пастуха пресс-служба ХОГА в понедельник.

Он подчеркнул, что комиссия будет проверять лишь наличие необходимых документов.

"Хочу успокоить медработников: функция комиссии - проверить наличие всех документов. Комиссия не будет проводить никаких расследований и проверок. Есть все документы - комиссия будет принимать положительное решение", - сказал Пастух.

По данным ХОГА, по состоянию на понедельник, 3 августа, в области переболели коронавирусом 392 медика.

Как сообщалось, 28 мая Харьковский облсовет на сессии утвердил изменения к программе "Здоровье Слобожанщины", которые предусматривают выделение материальной помощи в размере 10 тыс.грн. каждому медику региона, заболевшему COVID-19.

Теги: #медики #коронавирус #харьковщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 03.08.2020
Перед заседанием комиссии ТЭБ и ЧС в конце июля показатели эпидбезопасности превышали 8 областей – Ляшко

Перед заседанием комиссии ТЭБ и ЧС в конце июля показатели эпидбезопасности превышали 8 областей – Ляшко

14:12 03.08.2020
Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

Зеленский сомневается, что программы правительства по защите от экономических последствий коронавируса предметно помогают украинцам

14:11 03.08.2020
Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

Зеленский требует от Кабмина четко объяснить людям, как происходит деление на четыре зоны карантина и условия адаптивного карантина

11:28 03.08.2020
В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

10:47 03.08.2020
В районах "красной" зоны заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75% - KSE

В районах "красной" зоны заполняемость коек пациентами с COVID-19 должна превышать 75% - KSE

10:20 03.08.2020
В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

09:47 03.08.2020
Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

09:35 03.08.2020
Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

08:59 03.08.2020
В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

23:57 02.08.2020
На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

На Буковине зафиксированные новые случаи COVID-19 превысили июньские показатели

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук на встрече с членами делегации Украины в ТКГ говорил о необходимости быть более активными и усилить информационную составляющую - нардеп Костин

Сообщение о минирования здания во Львове, где находятся три суда, оказалось ложным

У злоумышленника, угрожавшего взрывом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, мог быть сообщник - источник в УСБУ

Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без стрельбы из тяжелого вооружения и боевых потерь

Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: приложение TikTok во избежание запрета должно быть продано американской компании до середины сентября

Бывший испанский король на фоне коррупционного скандала решил покинуть страну

Глава "Нафтогаза" Коболев сменил поставщика газа

Харьковская ОГА требует от полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений

На территории психоневрологического интерната в Закарпатской области произошел пожар, без пострадавших

Кравчук на встрече с членами делегации Украины в ТКГ говорил о необходимости быть более активными и усилить информационную составляющую - нардеп Костин

Байден на две недели перенес объявление своего кандидата в вице-президенты - газета

В СБУ пояснили кадры с разными заложницами, захваченными террористом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве

Суд продлил на 3 года режим спецуправления в ферросплавном холдинге Georgian Manganese

"Наркоплантатор" на Ивано-Франковщине стрелял в пришедших к нему с обыском полицейских и угрожал им гранатой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА