На Харьковщине переболевшие COVID-19 медики начнут получать выплаты из облбюджета в ближайшее время

В Харьковской области медицинские работники, которые переболели COVID-19, начнут получать выплаты из областного бюджета на этой неделе, обещает замглавы Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

"С этой недели руководители медучреждений уже могут подавать документы. 11 пакетов уже подано, в конце недели будет первое заседание комиссии, и уже на этой неделе будут первые выплаты", - цитирует Пастуха пресс-служба ХОГА в понедельник.

Он подчеркнул, что комиссия будет проверять лишь наличие необходимых документов.

"Хочу успокоить медработников: функция комиссии - проверить наличие всех документов. Комиссия не будет проводить никаких расследований и проверок. Есть все документы - комиссия будет принимать положительное решение", - сказал Пастух.

По данным ХОГА, по состоянию на понедельник, 3 августа, в области переболели коронавирусом 392 медика.

Как сообщалось, 28 мая Харьковский облсовет на сессии утвердил изменения к программе "Здоровье Слобожанщины", которые предусматривают выделение материальной помощи в размере 10 тыс.грн. каждому медику региона, заболевшему COVID-19.