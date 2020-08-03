События

19:37 03.08.2020

В СБУ пояснили кадры с разными заложницами, захваченными террористом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве

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В СБУ пояснили кадры с разными заложницами, захваченными террористом в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве

В Службе безопасности Украины разъяснили ситуацию относительно заложниц, которых удерживал гражданин Узбекистана в отделении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева в понедельник.

"Поскольку у отдельных СМИ возникает вопрос относительно того, почему сначала заложницей была одна женщина, а потом - другая, дополнительно разъясняем: Во время захвата террористом банковского учреждения, его сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины в понедельник вечером.

В спецслужбе отмечают, что впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-то из работников банка.

"Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться, и стала единственной заложницей террориста. Она и была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - пояснили в СБ Украины.

Как сообщалось, около полудня понедельника, 3 августа, в отделение "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась в качестве заложницы.

По оперативной информации, террористом оказался гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Сухроб Каримов, 1988 г.р. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что "…Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учёте с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вёл до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался".

Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым.

В связи с сообщением о подготовке террористического акта прокуратура Киева открыла уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины (Теракт). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области.

В прокуратуре Киева сообщили, что в понедельник задержанный будет уведомлен о подозрении, будет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. "Рассмотрение ходатайства ожидаем завтра. Информацию сообщим дополнительно", - написала она своей странице в соцсети "Фейсбук" пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что у злоумышленника взрывчатки не оказалось.

Теги: #киев #леонардо #сбу #заложница
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