Перед заседанием комиссии ТЭБ и ЧС в конце июля показатели эпидбезопасности превышали 8 областей – Ляшко

Перед состоявшимся 31 июля заседанием Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая установила новые уровни эпидопасности, показатели противоэпидемической безопасности превышали восемь областей, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"По состоянию на 30 число (30 июля - ИФ) перед заседанием национальной комиссии ТЭБ и ЧС четыре показателя в течение пяти дней и более превышали восемь областей на территории Украины. Именно эти восемь областей должны были, согласно условиям действовавшего ранее постановления о карантине, вводить жесткие ограничительные противоэпидемические меры. К сожалению, этого не происходило, потому и были изменены подходы", - сказал он на брифинге в понедельник.

Ляшко отметил, что новое постановление о карантине "четко предусматривает: решение о введении жестких ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории области или административно-территориальной единицы вводится Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на основании проведенных расчетов".

"Как проводятся расчеты, мы видим. В области, превышающей пять дней подряд национальные показатели, рассчитывается вклад каждой административно-территориальной единицы, района, города в общий уровень превышения указанных показателей. И только после этого определяется, к какой зоне – "зеленой", "желтой" или "красной" относится эта административно-территориальная единица", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что применяемая комиссией ТЭБ и ЧС методика предусматривает определенные ограничители или предохранители, которые не позволяют искажать картину малым числам.

"Поэтому "красная" зона не вводится там, где количество активных больных - менее 60 на 100 тыс. населения. Также мы учли коэффициент миграции, который применяется для областных центров, и доступности тестирования", - пояснил он.

"Показатели, которые были рассчитаны, возможно, для кого-то стали неожиданностью, но они фактически отражают существующую эпидситуацию в стране", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, динамика будет меняться.

"Сейчас не нужно смотреть на другие области, которые дают высокие цифры, поскольку они ранее были в процессе, а сейчас там ситуация стабилизирована и вопрос роста (заболеваемости - ИФ) не рассматривается, потому что коэффициенты тестирования не превышают 11% всех протестированных", - пояснил он.

Как сообщалось, 31 июля Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила новые уровни эпидопасности COVID-19, в "красной зоне" оказались областные центры Луцк и Тернополь, а также один район Черновицкой области.