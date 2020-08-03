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16:53 03.08.2020

Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без стрельбы из тяжелого вооружения и боевых потерь

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Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без стрельбы из тяжелого вооружения и боевых потерь

Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) со ссылкой на данные Главного ситуационного центра.

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении.

По данным программно-аппаратного комплекса СОТА, подавляющее большинство отбстрелов велась российскими наємниками прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных сил Украины были 2 погибших и 6-8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, выразил надежду, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокациями на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор.

Теги: #перемирие #снбо #оос #донбасс
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