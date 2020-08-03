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16:51 03.08.2020

Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

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Заявления об увеличении Москвой поставок оружия в ОРДЛО свидетельствуют о прямой вооруженной агрессии и поддержке терроризма на госуровне

В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Киевом военной помощи от США, однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины и поставляет туда вооружение, заявляют в украинском Минобороны.

"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известно: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450", - говорится в заявлении Минобороны, обнародованном в понедельник.

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы Украинского государства.

"С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - заявляют в Минобороны Украины.

При этом в министерстве подчеркивают, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров и нынешняя ситуация - не исключение.

"Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - подытожили в Минобороны страны.

Теги: #рф #агрессия_рф #минобороны #оружие #донбасс
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