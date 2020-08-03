События

13:44 03.08.2020

"Киевский террорист" требует допуска СМИ, пока стратегия правоохранителей – переговоры

1 мин читать
"Киевский террорист" требует допуска СМИ, пока стратегия правоохранителей – переговоры

Мужчина, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, требует допуска к себе представителей средств массовой информации, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24 в понедельник.

"Предварительно мы установили, что это человек 32 лет… Кажется, мы знаем, кто это", - добавил он.

Теги: #киев #геращенко #мвд #террорист
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 03.08.2020
Аваков наградил четырех полицейских, участвовавших в задержании "полтавского террориста"

Аваков наградил четырех полицейских, участвовавших в задержании "полтавского террориста"

12:49 03.08.2020
В Киеве полицейские начали переговоры с террористом, находящимся в бизнес-центре "Леонардо" и утверждающем, что у него в рюкзаке бомба

В Киеве полицейские начали переговоры с террористом, находящимся в бизнес-центре "Леонардо" и утверждающем, что у него в рюкзаке бомба

12:28 03.08.2020
В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

В рейтинге партий на выборах в горсовет Киева лидирует "Евросолидарность" и "Слуга народа"

11:01 03.08.2020
За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

За Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 41,7% определившихся, за Притулу - 11,6%, за Верещук - 9,4% - соцопрос "Рейтинга"

10:20 03.08.2020
В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

08:39 03.08.2020
На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

На Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля

05:37 03.08.2020
Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

18:42 02.08.2020
В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

В ночь на понедельник на ул. Дегтяревской частично ограничат движение транспорта

15:55 02.08.2020
Ночью в Киеве сломали шлагбаум и светофор на въезде на Труханов остров, вандал задержан, сообщил мэр

Ночью в Киеве сломали шлагбаум и светофор на въезде на Труханов остров, вандал задержан, сообщил мэр

11:18 02.08.2020
Из 110 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 6 детей, госпитализированы 12 человек

Из 110 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 6 детей, госпитализированы 12 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

В Киеве полицейские начали переговоры с террористом, находящимся в бизнес-центре "Леонардо" и утверждающем, что у него в рюкзаке бомба

В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один - в больнице

В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники утром нарушили режим перемирия на Донбассе – Минобороны

В Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один - в больнице

В Соборе Парижской Богоматери приступают к демонтажу большого органа

В Украину возвращается жаркая погода

В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

В Генуе открывают новый мост спустя два года после обрушения старого виадука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА