"Киевский террорист" требует допуска СМИ, пока стратегия правоохранителей – переговоры

Мужчина, находящийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждающий, что в рюкзаке у него взрывчатка, требует допуска к себе представителей средств массовой информации, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке… Стратегия на сегодняшний момент – это переговоры. По итогам переговоров будут приниматься дальнейшие решения", - сказал Геращенко в прямом эфире на телеканале "Украина 24 в понедельник.

"Предварительно мы установили, что это человек 32 лет… Кажется, мы знаем, кто это", - добавил он.