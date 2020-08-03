События

11:53 03.08.2020

В Соборе Парижской Богоматери приступают к демонтажу большого органа

1 мин читать
В Соборе Парижской Богоматери приступают к демонтажу большого органа

В Париже в понедельник начинают работы по демонтажу большого органа Собора Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.

Орган незначительно пострадал во время пожара весной 2019 года: его не затронуло пламя, однако во время тушения пожара в него попало некоторое количество воды. Кроме того, на инструмент осела свинцовая пыль.

Теперь специалисты проведут чистку музыкального инструмента и реставрацию, после чего его вновь установят в соборе.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом году заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Теги: #париж #собор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 31.07.2020
Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов "Укрэнерго"

Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов "Укрэнерго"

13:55 19.07.2020
В Нанте взят под стражу подозреваемый в причастности к поджогу собора XV века

В Нанте взят под стражу подозреваемый в причастности к поджогу собора XV века

20:18 18.07.2020
Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

13:16 18.07.2020
Огонь уничтожил орган в соборе XV века в Нанте, Макрон просит пожарных спасти "готическую жемчужину"

Огонь уничтожил орган в соборе XV века в Нанте, Макрон просит пожарных спасти "готическую жемчужину"

23:29 10.07.2020
В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

10:02 06.07.2020
В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

19:30 03.07.2020
Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

23:13 01.07.2020
Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

14:49 13.06.2020
Украинская делегация сдала тесты на коронавирус после прибытия из Парижа, как это было и после визитов в Минск и Берлин

Украинская делегация сдала тесты на коронавирус после прибытия из Парижа, как это было и после визитов в Минск и Берлин

11:58 12.06.2020
В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину возвращается жаркая погода

В ВСУ за сутки заболел Covid-19 один человек, трое выздоровели

В Одесской области задержали рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

Местные власти не могут смягчать карантинные ограничения - Степанов

Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

В Генуе открывают новый мост спустя два года после обрушения старого виадука

Количество выздоровевших после Covid-19 за сутки превысило количество заболевших только в Черновицкой области

В Украине за сутки выявлено 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 выздоровевших, 13 новых жертв вируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА