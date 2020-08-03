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10:20 03.08.2020

В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

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В Киеве коронавирус за сутки выявили еще у 102 жителей столицы, один человек умер - Кличко

 В Киеве заболевание COVID-19 за прошедшие сутки подтвердили еще у 102 человек, один из числа ранее заболевших скончался, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 102 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 135 киевлян. На сегодня в столице 8 554 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Так, среди заболевших:44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет и 4 девочки от 3 до 17 лет, а также 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет. Кроме того, заболели и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальые - на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе -19, в Шевченковском - 18 , в Деснянском районе - 17 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 990 новых случаев заражения COVID-19, 333 человека выздоровели, 13 ранее заболевших скончались.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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