Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии против отнесения города к "красной зоне" карантина

Тернопольский городской совет Тернополя заявляет о решительном несогласии с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне" карантина в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции.

"Внеочередная сессия Тернопольского городского совета заявляет решительное несогласие против отнесения нашего города к т.н. "красной зоне" карантина и транспортной блокаде, введенной чиновниками правительства Украины", - написал мэр Тернополя Сергей Надал на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 1 августа мэр города Сергей Надал сообщил, что созывает внеочередную сессию городского совета для обсуждения законности постановления Кабинета министров Украины об отнесении Тернополя к "красной зоне."

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесла Тернополь к "красному" уровню эпидемической опасности, что должно означать запрет пассажирских перевозок, работы учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных учреждений и тому подобное. Основания принятия по Тернополю такого решения не установлены, поскольку показатели уровня заболеваемости COVID-19 в нашем городе за последние дни пошли на спад и держатся на том же низком уровне", - сообщила 1 августа пресс-служба Тернопольского горсовета в субботу.

Мэр Тернополя заявил, что предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме.