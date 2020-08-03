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05:37 03.08.2020

Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

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Вандал пояснил свои действия на Трухановом острове

Правонарушитель, который разгромил шлагбаум на Трухановом острове, объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа для автомобилей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее был судим за хулиганские действия.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оборудование автоматической системы на пункте въезда в рекреационную зону Труханова острова в центре Киева было повреждено около полуночи, злоумышленник задержан.

Теги: #киев #вандал #объяснение #украина
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