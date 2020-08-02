Организатор группы, занимавшейся подделкой свидетельств о регистрации машин и водительских удостоверений, предстанет перед судом

Харьковская полиция закончила досудебное расследование в отношении одного из организаторов группы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов с поддельными защитными голографическими элементами.

"Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мужчины закончено, ему вручен обвинительный акт,.. который направлен в суд... Материалы досудебного расследования в отношении двух других установленных участников (группы - ИФ) выделены в отдельное уголовное производство; лица, причастные к преступлению, объявлены в розыск", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине инкриминируется по ч.ч.2, 3 ст. 199 (изготовление голографических защитных элементов) , ч. 2 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины

По данным следствия, в начале 2016 года 28-летний харьковчанин, не имевший постоянного заработка, решил заняться подделкой свидетельств о регистрации транспортных средств, имеющих голографические защитные элементы. Он создал группу, в которую входили его отец, приятель и лица, не установленные следствием на данный момент.

Уголовные преступления и причастные к их совершению были уличены по материалам управления противодействия киберпреступности в Харьковской области и департамента киберполиции НПУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Досудебное расследование вели следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.