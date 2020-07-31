Украина будет просить Беларусь о выдаче 28 задержанных боевиков

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженной агрессии РФ на Донбассе, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора

Так, Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства.

"28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины)", - сообщили правоохранители.

Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

По информации правоохранителей, сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Беларуси.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в 29 августа ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

Госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.

31 июля Министерство иностранных дел Беларуси передало Украине список задержанных в Беларуси российских боевиков и обратилось с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.