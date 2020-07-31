ГБР закрыло "дело о Томосе", но не сказало, кто понесет ответственность за трату госресурсов на его "расследование" – адвокат Головань

Государственное бюро расследований сообщило о закрытии так называемого "дела о Томосе", однако не сообщило, кто будет нести ответственность за трату государственных ресурсов на его расследование, заявил адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань.

"ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел - в отношении Томосу об автокефалии Православной церкви Украины", - написал Головань на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он отметил, что более восьми месяцев ГБР "искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти", но не нашло таковых.

"Однако, сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов (который уже давно сохраняет свой статус и.о. с помощью сомнительных махинаций), ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на "расследование" явно пустого дела?", - задался вопросом адвокат.

"Они надеются остаться безнаказанными. Но отвечать придется. И по многим статьям Уголовного кодекса. В частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). И это далеко не все", - подытожил Головань.

Как сообщалось, 30 июля и.о. директора ГБР Александр Соколов заявил, что Бюро не оспаривало вопрос предоставления Украине Томоса об автокефалии.

"Как пояснил глава ГБР, уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался бывший президент Украины, на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при руководстве Романа Трубы и сейчас закрыто", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, подпадающего под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - сказал Соколов.

По его словам, отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства. Руководитель ГБР также предостерег публичных деятелей от политизации работы ведомства и спекуляций на религиозные темы.