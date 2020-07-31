Замкомандиру роты российских наемников на Донбассе "Басмачу" заочно выдвинули подозрение в терроризме и нарушении обычаев войны

Гражданину РФ, воевавшему в рядах российских наемников против Вооруженных сил Украины в районах Саур-Могилы, Иловайска, Марьинки и Донецкого аэропорта, заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны и незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц, сообщается на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году гражданин РФ вступил в ряды НВФ "Пятнашка" террористической организации "ДНР" и, будучи "заместителя командира роты", лично руководил подразделениями, организуя и проводя диверсионно-разведывательные акции в местах концентрации военного вооружения и техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, указанное лицо с позывным "Басмач" принимало участие в боевых действиях против ВСУ в районе Саур-Могилы, городов Иловайск, Марьинка и в боях за международный аэропорт "Донецк" им.Прокофьева", - говорится в сообщении.

В 2015 году под его руководством в г.Дебальцево был захвачен в плен военнослужащий Национальной гвардии Украины, который на протяжении нескольких месяцев удерживался в условиях, унижающих честь и достоинство человека почти без воды и пищи и подвергался жестокому обращению.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438, ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.