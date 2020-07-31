Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два обстрела со стороны российских наемников, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"30 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в пятницу.

"Вследствие заболевания умер старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - подчеркнули в пресс-центре.

Как отмечается, для провокации украинских защитников у Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельные, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

В штабе также отметили, что в полосах ответственности большинства боевых бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.