События

22:15 30.07.2020

ВОЗ может предоставить Украине вакцину от Covid-19 для 20% населения

1 мин читать
ВОЗ может предоставить Украине вакцину от Covid-19 для 20% населения

Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, котоырй покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что в настоявшее время 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению.

Вместе с тем, Ляшко подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.

Теги: #коронавирус #вакцина #украина #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:07 30.07.2020
Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

Вопрос получения Украиной Томоса ГБР не оспаривало

22:56 30.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

22:47 30.07.2020
Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

Суд снял арест с имущества Николаевского судостроительного завода "Океан"

21:58 30.07.2020
В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

21:34 30.07.2020
В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, пострадали девять человек

20:46 30.07.2020
Литва обогнала Эстонию по количеству инфицированных COVID-19

Литва обогнала Эстонию по количеству инфицированных COVID-19

19:53 30.07.2020
Вспышки COVID-19 в ряде стран происходят по вине молодежи

Вспышки COVID-19 в ряде стран происходят по вине молодежи

19:49 30.07.2020
Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

Экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от последствий коронавируса

18:13 30.07.2020
Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

17:32 30.07.2020
Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября - Шмыгаль

Украина не включена в обновленный список стран, из которых можно въезжать в ЕС

НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

ПОСЛЕДНЕЕ

Восемь человек погибли, 30 ранены при взрыве в Афганистане перед перемирием

Госдеп надеется благодаря CAATSA воспрепятствовать быстрому завершению строительства "Северного потока 2" - Помпео

Зеленский принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана, Литвы, Черногории и Саудовской Аравии

В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов

Зеленский поздравил мусульман с началом праздника Курбан-Байрам

Речи о выходе Козака из переговоров советников "нормандского формата" нет - источник

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос статуса ряда религиозных праздников - указ

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Верховный суд восстановил права государства на земли Института садоводства НААН стоимостью почти 6 млн грн

Совет ЕС утвердил санкции против нескольких россиян за кибератаки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА