ВОЗ может предоставить Украине вакцину от Covid-19 для 20% населения

Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса, после чего должна будет получить дозы для 20% населения страны, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Благодаря этому сотрудничеству Украина получит вакцину в объемах, котоырй покроет 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что в настоявшее время 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению.

Вместе с тем, Ляшко подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, как по типу, так и по способу и количеству введений.