НАБУ уведомило экс-чиновников ВСУ о подозрении в злоупотреблениях, при обустройстве полигона нанесено более 37 млн грн убытков

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем бывшим чиновникам Вооруженных сил Украины и двум представителям частного общества, злоупотребления которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" нанесли государству ущерб на сумму свыше 37 млн грн.

"Следствием установлено, что в 2017-2018 гг. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно с его директором и бенефициарным владельцем, организовали приемку работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области", - сообщает пресс-служба САП в четверг.

Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "поспособствовали" в перечислении средств на счета компании.

Как следствие, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 37 млн грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами.

"На сегодня бывшим служащим Вооруженных сил Украины и двум представителям частного общества инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Вместе с тем досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.