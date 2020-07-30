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16:02 30.07.2020

МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

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МИД приложит все усилия, чтобы компенсации Ирана за уничтожение самолета МАУ были максимальными - Кулеба

В Киеве в четверг начались переговоры при участии иранской делегации о компенсациях за уничтожение Ираном самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном рейса "Международных авиалиний Украины" PS752 при участии иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook в четверг.

Кулеба отметил, что "процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости".

"Украинское МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - отметил министр.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #кулеба #компенсация #иран #мид
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