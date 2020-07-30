Правоохранители задержали при получении взятки человека, требовавшего 4 млн грн за влияние на служащих отделения АМКУ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора задержан человек по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенной с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"По данным следствия, лицо требовало 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины. За "вознаграждение" обещало вынесение в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса генпрокурора.

При получении 600 тыс. грн - первой части неправомерной выгоды подозреваемый задержан. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.