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12:34 30.07.2020

Минск на фоне задержания россиян договорился с Киевом об активизации взаимодействия погранведомств

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Минск на фоне задержания россиян договорился с Киевом об активизации взаимодействия погранведомств

Минск и Киев договорились об активизации взаимодействия пограничных ведомств для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В четверг в МИД состоялась встреча с советником-посланником, исполняющим обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петром Врублевским. "С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", - проинформировали в МИД.

"Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах" - говорится в сообщении.

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

Теги: #взаимодействие #пограничники #украина #беларусь
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