Госсекретарь Совбеза Беларуси: в отношении задержанных россиян возбуждено дело о подготовке терактов

В отношении задержанных граждан России, которых белорусские власти считают причастными к ЧВК Вагнера, возбуждено уголовное дело по статье "подготовка терактов".

"Да, конечно, (возбуждено уголовное дело - ИФ)", - сказал Равков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

Комментируя суть обвинения, госсекретарь уточнил: "подготовка террористических актов".

Равков также заявил, что в настоящее время сотрудники силовых структур ведут поиск около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.

"33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - сказал Равков журналистам.

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.