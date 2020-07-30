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07:43 30.07.2020

Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

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Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

Во втором квартале 2020 года китайская телекоммуникационная компания Huawei продала 55,8 млн мобильных устройств, перегнав по этому показателю южнокорейскую компанию Samsung, которая реализовала 53,7 млн устройств, сообщила исследовательская фирма Canalys.

В годовом исчислении продажи Huawei упали на 5%, у Samsung падение продаж составило 30% из-за сбоев в работе на ключевых рынках, таких как Бразилия, Соединенные Штаты и Европа, что объясняется пандемией коронавируса, отмечает Canalys.

В то же время во втором квартале года зарубежные поставки Huawei упали на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но компания увеличила свое доминирование на китайском рынке, который быстрее восстанавливался после COVID-19, и где сейчас Huawei продает более 70% своих телефонов.

"В период беспрецедентного глобального экономического спада и вызовов мы продолжаем расти", - заявил представитель Huawei.

Теги: #данные #huawei #китай #продажи
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