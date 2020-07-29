"Укрлендфарминг" считает неправовым решение ВАКС по делу Бахматюка и рассчитывает на генпрокурора

Отмена Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) решения Печерского суда Киева о закрытии уголовного производства в отношении экс-акционера VAB Банка и владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка является неправовым, заявил "Укрлендфарминг".

"От генпрокурора зависит сейчас, что в нашем государстве является главным: закон и право или неправовой произвол тройки имени Сытника (глава Национального антикоррупционного бюро – ИФ)", - говорится в сообщении холдинга в Facebook.

"Укрлендфарминг" пояснил, что принятое АП ВАКС постановление не обязывает генпрокурора восстанавливать действие отмененного Печерским судом постановления бывшего первого заместителя генпрокурора Виталия Касько о возобновлении уголовного дела против Бахматюка.

Агрохолдинг также указал на юридический произвол, которым, по его мнению, является закрытие апелляционной палатой ВАКС производства, открытого Печерским судом, и отказ адвокатам Бахматюка в жалобе, которую они подали в Печерский суд.

"Отныне, по факту, тройка судей Сытника может отменять и принимать любые решения любых судов в нашем государстве… Решение выходит за пределы правого поля. Данное нарушение должен рассматривать и должен дать правовую оценку Высший совет правосудия, должно расследовать ГБР", - отмечается в заявлении.

"Укрлендфарминг" также обратил внимание, что телеграмм-канал Центра противодействия коррупции написал свой пост по решению АП ВАКС в тот момент, когда судья еще объявлял решение суда, хотя трансляция заседания отсутствовала и в зале суда не было никого, кроме сторон рассмотрения.

Как сообщалось, АП ВАКС в среду удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменила закрытие уголовного производства в отношении Бахматюка - подозреваемого по делу о завладении 1,2 млрд грн рефинансирования Нацбанка Украины VAB Банком.

"Таким образом, коллегия судей апелляционной инстанции отменила решение Печерского районного суда г.Киева, которым было обязано Офис генерального прокурора закрыть указанное дело", - сообщает пресс-служба САП. В Антикоррупционной прокуратуре подчеркнули, что это решение АП ВАКС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года VAB Банку стабилизационного кредита 1,2 млрд грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова тогда указала, что в тексте постановления судья четко прописал, что решение обжалованию не подлежит.

"Генеральная прокуратура Украины, наконец, поставила точку в так называемом "деле Писарука (экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук – ИФ) и Бахматюка. Решение о закрытии этого дела дает возможность мне как акционеру вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов", – прокомментировал тогда закрытие дела Бахматюк.

Он еще раз заявил о своем мнении, что Касько восстановил уголовное дело с нарушением требований УПК и процессуальных сроков, и это было результат сговора экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, экс-генпрокурора Руслана Рябошапки и Сытника, каждый из которых имел свои мотивы уничтожить принадлежащий бизнесмену агрохолдинг "Укрлендфарминг".

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по этому делу. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.