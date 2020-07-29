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08:14 29.07.2020

Спутниковые снимки показывают продолжающуюся активность на ядерном объекте КНДР

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Спутниковые снимки показывают продолжающуюся активность на ядерном объекте КНДР

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на своем ядерном комплексе в Йонбене, сообщает американский сайт 38 North, занимающийся проблемами Северной Кореи.

"Продолжающееся появление трех-четырех специализированных железнодорожных вагонов-платформ по всему комплексу (...) свидетельствует о некотором уровне активности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на снимках, сделанных 8 июля, видны недавно прибывшие три железнодорожных вагона.

Кроме того, сообщается, что прицеп-цистерна также появился на заводе между 11 и 14 июля.

Сайт также указывает на постоянную реконструкцию зданий и новое строительство в основных научно-исследовательских и административных районах внутри комплекса.

Между тем, уточняется, что нет никаких доказательств, что ядерный реактор на комплексе работает.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.

"Благодаря нашему надежному и эффективному ядерному сдерживанию, направленному на самозащиту, на этой земле больше не будет войны, и наша национальная безопасность и будущее будут твердо гарантированы навсегда", - заявил Ким Чен Ын на Общереспубликанском слете ветеранов, посвященном 67-летию со дня окончания Корейской войны.

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.

Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике со времени неудачного исхода состоявшегося в феврале 2019 года в Ханое второго саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом - тогда стороны по итогам встречи не подписали никаких соглашений.

Теги: #деятельность #снимки #кндр #объект
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