События

12:39 28.07.2020

В Киеве в ночь на четверг ожидается дождь, станет прохладнее

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В Киеве в ночь на четверг ожидается дождь, станет прохладнее

В ближайшие сутки погоду западной части Украины будет определять атмосферный фронт, теплый и влажный воздух, перемещающийся с Центральной Европы; остальная территория останется в жаркой и в основном сухой воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр.

В ночь на среду в юго-восточной части Украины, Волынской и Львовской областях, днем в западных, местами Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 30-35°, в западных областях, Приазовье и Крыму 24-30°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 июля самая высокая температура днем была 38,0 в 1936г., самая низкая ночью 10,1 в 1923г.

В ночь на четверг, 30 июля, в западных и северных, днём в большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, на юге до 23°, на западе страны 12-17°; днём в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных и восточных областях местами 34-36°.

В Киеве в ночь на четверг кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с; днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 25-27°.

28 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-28°; в Днепре, в пределах Киева, 22°.

Теги: #погода #украина #прогноз
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