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01:42 28.07.2020

В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года

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В Google разрешили сотрудникам при желании работать из дома до лета 2021 года

Американская корпорация Google приняла решение оставить для сотрудников возможность при желании продолжать работать дистанционно как минимум до июля 2021 года, сообщает телеканал CNN.

"Чтобы сотрудники могли планировать будущее, мы продлеваем возможность добровольно работать из дома до 30 июня 2021 года для тех должностей, которые не требуют пребывания в офисе", - сказал гендиректор компании Сундар Пичаи в обращении к сотрудникам.

"Я надеюсь, что это предоставит вам необходимые гибкие рамки, которые необходимы для того, чтобы балансировать работу с заботой о себе и своих близких в ближайший год", - отметил он.

Пичаи также сообщил, что, между тем, возобновили свою работу уже более 40 офисов Google в разных странах мира.

Изначально компания заявляла, что ее сотрудники будут работать в дистанционном режиме до конца 2020 года.

За время пандемии в мире зафиксировали более 16,4 млн случаев заражения коронавируса, около 650 тыс. заболевших скончались. Еще 10 млн человек выздоровели.

Теги: #работа #сша #google #сотрудники
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