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19:15 27.07.2020

Глава Walgreens Стефано Пессина уходит в отставку

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Глава Walgreens Стефано Пессина уходит в отставку

Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance Inc. в понедельник объявила о планируемой смене руководства.

Как сообщается в пресс-релизе компании, главный исполнительный директор Стефано Пессина принял решение уйти в отставку, пробыв в этой должности больше пяти лет.

Совет директоров Walgreens начинает поиск нового CEO. Как только он будет выбран, Пессина займет пост исполнительного председателя. Джеймс Скиннер покинет эту должность, но останется в совете директоров для обеспечения плавной передачи дел.

После слияния Walgreens и Alliance Boots в декабре 2014 года Пессина был назначен на пост исполнительного вице-председателя в январе 2015 года. Он временно исполнял обязанности CEO с января 2015 года, а с июля 2015 года был назначен на эту должность на постоянной основе. Скиннер занимал пост исполнительного председателя с января 2015 года.

В сообщении Walgreens отмечается, что после слияния компания успешно завершила ряд стратегических партнерств и приобретений под руководством Пессины и Скиннера.

Акции Walgreens дешевеют на 2% в ходе торгов в понедельник, с начала этого года их стоимость упала на 32,7%.

Теги: #сша #аптеки #глава
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