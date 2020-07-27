Осенью начнется капремонт части Большой окружной дороги – Кличко

В Киеве на участке от ул. Киевской до Одесской площади начнется капитальный ремонт части Большой окружной дороги осенью 2020 года, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы несколько лет ждали передачу этого участка Большой окружной с баланса области на баланс города. Наконец это произошло. И теперь мы можем обновить и эту часть большого магистрального объекта. Хочу сообщить, что уже состоялись торги на выполнение проектных работ. И проектирования уже начали, - сообщил мэр столицы. - Следующий этап - дорожно-строительные работы. Ïх планируем начать осенью этого года. А закончить ремонт на участке от улицы Киевской до Одесской площади планируем в 2021-м", - сказал Кличко.