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19:26 26.07.2020

План подъема танкера Delfi государственными службами будет наработан 27 июля

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План подъема танкера Delfi государственными службами будет наработан 27 июля

В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера Delfi перейдет к государству, экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признает ситуацию как чрезвычайную, местного уровня, сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", – цитирует Куцого пресс-служба ОГА в обнародованном в воскресенье вечером сообщении.

Отмечается, что судовладелец, подрядная организация и частные компании, вовлеченные в процесс, не смогли реализовать свой план. В воскресенье, 26 июля, министр инфраструктуры Владислав Криклий, руководство АМПУ, Госэкоинспекции, Одесского порта и Одесской ОГА согласовали новый план по ликвидации затонувшего танкера. Представители городской власти заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям проигнорировали, не явившись на встречу.

По словам главы ОГА, работы не прекратятся даже на период проведения тендера – "рассматривается вариант распила судна на несколько частей, как самый быстрый из выходов. А Госэкоинспекция сейчас уже инициировала пересчет убытков, причиненных экологии".

"За техническую реализацию ликвидации возьмется АМПУ. А судовладелец, который до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая весь процесс, в обязательном порядке возместит стоимость работ и нанесенный ущерб", - сообщил Куцый.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

13 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера Delfi в Одессе, и при условии ясной погоды и отсутствия волн они будут завершены до 20 июля.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

25 июля очередная попытка поднять затонувший в Одессе танке Delfi завершилась неудачей. Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть затонувший танкер Delfi на ровный киль. Во время очередной попытки разорвался металлический трос, который должен был поставить судно на ровный киль.

В пятницу АМПУ объявили тендер на проведение работ по ликвидации танкера с побережья городского пляжа Одессы. Начальная стоимость – 25 млн грн.

Ранее Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия АМПУ как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Теги: #подъем #одесская #танкер
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