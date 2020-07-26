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13:19 26.07.2020

В общежитии "КПИ" вспышка коронавируса, заболела треть жильцов

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В общежитии "КПИ" вспышка коронавируса, заболела треть жильцов

В Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, сообщает в воскресенье Киевская горадминистрация (КГГА) со ссылкой на и.о. директора "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" Сергея Чумака.

Чумак проинформировал, что в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - рассказал он..

Чумак отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул он.

Теги: #киев #коронавирус #кпи #кгга #общежития
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