В общежитии "КПИ" вспышка коронавируса, заболела треть жильцов

В Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им.Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ") зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом, сообщает в воскресенье Киевская горадминистрация (КГГА) со ссылкой на и.о. директора "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" Сергея Чумака.

Чумак проинформировал, что в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

"Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", - рассказал он..

Чумак отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших", - подчеркнул он.