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09:05 25.07.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 638 тыс., число инфицированных - 15,6 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 638 тыс., число инфицированных - 15,6 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 8:00 субботы 638 тыс. 577 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 399, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на утро пятницы этот показатель равнялся 8 тыс. 804.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 субботы насчитывалось 15 млн 676 тыс. 604 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 229 тыс. 604 против 219 тыс. 265 по состоянию на 08:00 пятницы, излечились 8,98 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 в субботу суммарно выявлено 4 млн 111 тыс. 950 заболевших (рост за сутки - 77 тыс. 848), скончались 145 тыс. 539 человек (рост за сутки - 1 тыс. 297), излечились более 1,26 млн. Как отмечают наблюдатели, в США суточный рост числа смертельных исходов превышает 1 тыс. человек четвертый лень подряд.

В Бразилии число инфицированных превысило 2,3 млн, умерли более 85,2 тыс., вылечены 1,7 млн. Рост больных за сутки достиг 55 тыс. 891, смертей - 1 тыс. 156.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число больных выросло с 1 млн 288 тыс. 108 до 1 млн 337 тыс. 024, число летальных исходов достигло 31 тыс. 358, выздоровели почти 850 тыс. По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 тыс. 762 человека, заразились 299,5 тыс. человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 82,5. В США на 1 млн населения скончался 448 человек, Бразилии - 402, Индии - 23, Великобритании - 673.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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