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10:40 24.07.2020

Перелеты внутри Украины не требуют проведения ПЦР-теста на коронавирус

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Перелеты внутри Украины не требуют проведения ПЦР-теста на коронавирус

Для перелетов внутри страны нет необходимости проходить ПЦР-тестирование на COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. Есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование: это все люди с признаками коронавирусной болезни, контактные лица, медработники раз в 14 дней, работники Нацполиции и Нацгвардии", - сказал он.

Помимо этого министр подчеркнул, что люди на самоизоляции могут воспользоваться помощью областных подразделений соцзащиты для покупки продуктов.

"Это обязанность Киевской городской и облгосадминистраций. У них есть подразделения соцзащиты, которые обязаны сопровождать и предоставлять соцпомощь людям на самоизоляции. Они должны предоставлять помощь с покупкой продуктов питания и других вещей", - сказал Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #тесты #минздрав #перелеты
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