События

03:53 24.07.2020

В Харькове пресечена деятельность группы, под видом сотрудников СБУ требовавшей деньги с предпринимателей

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В Харькове пресечена деятельность группы, под видом сотрудников СБУ требовавшей деньги с предпринимателей

Полиция сообщила двум жителям Киева о подозрении в вымогательстве средств с местного бизнесмена (ч.2 ст.189 УК Украины).

"34-летний мужчина обратился с заявлением в полицию. Пострадавший сообщил, что от него требуют 40 тыс. евро и 1 млн 600 тыс. грн неизвестные которые угрожают ему насилием и физической расправой", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам заявителя, вымогатели требовали, чтобы он перевел требуемую сумму на банковский счет одного из них.

Полицейские установили, что к вымогательству причастны двое киевлян (35 и 36 лет). По месту их жительства и работы в Харькове и Киеве полицейские Шевченковского отдела полиции Харькова совместно с СБУ и местной прокуратурой № 1 провели 5 обысков.

Как сообщил на своей странице  в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, подозреваемые действовали под видом сотрудников Службы безопасности Украины.

"Фигуранты действовали под видом якобы сотрудников Службы... СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других тяжких преступлений", - написал Абдула.

Теги: #задержание #правоохранители #вымагательство #харьков
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