В Харькове пресечена деятельность группы, под видом сотрудников СБУ требовавшей деньги с предпринимателей

Полиция сообщила двум жителям Киева о подозрении в вымогательстве средств с местного бизнесмена (ч.2 ст.189 УК Украины).

"34-летний мужчина обратился с заявлением в полицию. Пострадавший сообщил, что от него требуют 40 тыс. евро и 1 млн 600 тыс. грн неизвестные которые угрожают ему насилием и физической расправой", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам заявителя, вымогатели требовали, чтобы он перевел требуемую сумму на банковский счет одного из них.

Полицейские установили, что к вымогательству причастны двое киевлян (35 и 36 лет). По месту их жительства и работы в Харькове и Киеве полицейские Шевченковского отдела полиции Харькова совместно с СБУ и местной прокуратурой № 1 провели 5 обысков.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, подозреваемые действовали под видом сотрудников Службы безопасности Украины.

"Фигуранты действовали под видом якобы сотрудников Службы... СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других тяжких преступлений", - написал Абдула.