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02:47 24.07.2020

В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

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В Турции назначили имамов для мечети Айя-София

Глава управления по делам религий Турции Али Эрбаш в четверг назначил трех имамов для архитектурного комплекса Стамбула Айя-Софии, который ранее получил статус мечети, сообщили в четверг турецкие СМИ.

По их данным, на должности имамов назначены профессор исламского права в стамбульском университете Мехмет Боюнукалин, а также имамы других стамбульских мечетей - Феррух Мустуер и Бунджамин Топчуоглу.

Эрбаш также назначил пять муэдзинов - служителей при мечети.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Айя-Софию, чтобы осмотреть последние приготовления к окончательному открытию комплекса как мечети, в частности он осмотрел знак с надписью "Великая Мечеть Айя-София" при входе.

В пятницу в Айе-Софии состоится первая традиционная у мусульман пятничная молитва. Она продлится с утра пятницы, 24 июля до утра субботы, 25 июля. Все это время собор будет открыт для молитвы.

Верующие должны будут принести с собой маску, молитвенный коврик, а также, как отметил губернатор Стамбула Али Эрликая, они должны запастись "терпением и пониманием".

Для обеспечения безопасности на этом массовом мероприятии стражи порядка развернут 11 контрольно-пропускных пунктов. Там также будут работать сотрудники медицинских служб, которые из-за пандемии коронавируса будут измерять у всех приходящих температуру.

Ранее сообщалось, что почти все билеты на первую молитву в Софии были приобретены верующими из разных мусульманских стран заранее.

10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Теги: #церковь #турция #имам #назначение
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