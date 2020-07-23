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22:26 23.07.2020

Высокий представитель ЕС Боррель приветствует договоренности в отношении прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от РФ выполнения Минских соглашений

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Высокий представитель ЕС Боррель приветствует договоренности в отношении прекращения огня на Донбассе с 27 июля и ожидает от РФ выполнения Минских соглашений

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель приветствует достигнутые договоренности в отношении режима прекращения огня на Донбассе с 27 июля и говорит об ожиданиях в отношении выполнения Россией Минских соглашений.

Речь об этом шла в ходе встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая состоялась в четверг в Брюсселе в рамках визита главы украинского правительства, сообщает Служба внешнеполитических отношений ЕС.

"Он приветствовал последнее соглашение, достигнутое на регулярном заседании Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня с 27 июля с целью обеспечения соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных на Нормандском саммите, который состоялся в Париже в декабре 2019 года", - сказано в сообщении.

Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС в отношении того, что "Россия отреагирует на усилия Украины, полностью выполнит Минские договоренности и использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает". "Высокий представитель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", - подчеркивают в ЕС.

Боррель "высоко оценил усилия президента Зеленского по выполнению Минских соглашений и подтвердил постоянную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, стороны обменялись мнениями о процессе реформ в Украине. "Высокий представитель подчеркнул готовность ЕС и впредь оказывать поддержку Украине в проведении реформ и указал необходимость того, чтобы украинские власти продолжали усилия по проведению реформ в судебной системе, прокуратуре и секторе безопасности", - констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, Боррель поднял вопрос увольнения в украинском правительстве ориентированных на реформы чиновников, а также Генерального прокурора, отставку главы Национального банка Украины и "потенциальное негативное влияние этого на устойчивость программы реформ". "Высокий представитель приветствовал готовность правительства продолжать активные усилия по проведению реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС", - отмечается в сообщении.

Наконец, они также обсудили влияние коронавируса на Украину и "сильную взаимную солидарность ЕС и Украины с момента начала пандемии". "ЕС, который мобилизовал пакет поддержки в размере 190 млн. евро и 1,2 млрд. евро в виде макро-финансовой помощи, является и останется крупнейшим и наиболее надежным партнером для Украины в борьбе с немедленным, долгосрочным и структурным воздействием пандемии", - отмечается в сообщении.

Собеседники также отметили, что "с нетерпением ожидают предстоящего саммита ЕС-Украина".

Теги: #ес #минские_соглашения
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