Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

В Киевской области правоохранители изъяли у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг грибов, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за июль полицейские зоны ЧАЭС предотвратили 14 фактов незаконного перемещения за территорию зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Также, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы направлены в суд для принятия решений.