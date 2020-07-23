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18:48 23.07.2020

Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

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Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

В Киевской области правоохранители изъяли у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг грибов, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за июль полицейские зоны ЧАЭС предотвратили 14 фактов незаконного перемещения за территорию зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

Также, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы направлены в суд для принятия решений.

Теги: #киевская_область #ягоды #чернобыльская_зона #полиция
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